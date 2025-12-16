Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brensbach: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Brensbach (ots)

Am 16.12.2025 ereignete sich gegen 16:55 Uhr auf der Bundesstraße (B 38) zwischen Brensbach und dem sog. "Kühlen Grund" ein Verkehrsunfall bei dem zwei beteiligte PKW frontal miteinander kollidierten. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 79-jähriger PKW-Fahrer aus dem Fischbachtal die B 38 von Brensbach kommend in Richtung Groß-Bieberau. Zu gleichen Zeit befuhr ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Brombachtal ebenfalls die B 38 in entgegengesetzter Richtung. Zwischen dem Ochsenwiesenweg und der Einmündung zur L 3065 kam der PKW des 79-jährigen aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem PKW des entgegenkommenden 40-jährigen.

Beide Fahrer wurden in ihren PKW eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden im Anschluss mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren neben einer Polizeistreife aus Höchst zwei Notärzte und zwei Rettungswägen. Zusätzlich waren die FFW aus Brensbach und Groß-Bieberau vor Ort.

