Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Gestohlene Kennzeichen, berauscht und ohne Führerschein

Weiterstadt (ots)

Einen 50 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen in der Nacht zum Mittwoch (17.12.) auf der A 5.

Die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen stellten sich als gestohlen heraus und gehörten nicht an das Auto. Zudem zeigten sich Anzeichen, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm und außerdem keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Kennzeichen und das Auto wurden von der Polizei sichergestellt. Den 50-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
