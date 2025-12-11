PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel - Polizei durchsucht in NRW mehrere Gebäude wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs

Wesel (ots)

Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel durchsuchten zahlreiche Beamtinnen und Beamte am frühen Donnerstagmorgen (11.12.2025) insgesamt neun Wohn- und Bürohäuser in Voerde, Duisburg, Mülheim, Bochum, Essen und Düsseldorf aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen, die die Staatsanwaltschaft Duisburg beim Amtsgericht - Ermittlungsrichter - Duisburg erwirkt hatte.

Hierbei wurden die Maßnahmen auch durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus den genannten Städten und Gemeinden unterstützt. Hintergrund der Durchsuchungsmaßnahmen sind Strafverfahren wegen des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs gegen insgesamt 13 Tatverdächtige aus NRW.

Im Raum steht eine Vielzahl von Straftaten, bei denen ein Gesamtschaden von mindestens einer Million Euro entstanden ist. Bei den Betrugsstraftaten handelte es sich vor allem um Cyberkriminalität in Form von "Love-Scaming", "CEO-Fraud" und "Vorauszahlungsbetrug". In mehreren dutzenden Fällen wurden dafür Bankkonten mit falschen Personalien eröffnet. Diese wurden weiteren Mittätern zur Verfügung gestellt um den Erhalt von betrügerisch erlangten Geldern zu ermöglichen. Nach Abzug einer Provision wurden diese weiterleitet um den Geldfluss zu verschleiern.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten mehrere Mobiltelefone, Datenträger, Dokumente und Bargeld sicher.

Zwei Personen wurden aufgrund bestehender Haftbefehle festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg leitete weitere gleichgelagerte Strafverfahren ein.

Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

