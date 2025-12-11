PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter Fahrer

Wesel (ots)

Am 10.12.2025 befuhr eine 63-jährige Weselerin gegen 09:30 Uhr mit ihrem Fahrrad den kombinierten Geh- und Radweg der Rheinbrücke von Büderich kommend in Richtung Wesel.

Ein in gleicher Richtung fahrender 21-jähriger E-Scooter Fahrer beabsichtige die 63-Jährige linksseitig zu überholen. Beim Überholvorgang touchierte der 21-jährige Weseler mit seinem Vorderrad das Hinterrad der 63-Jährigen. Beide kamen zu Fall, wobei sich der 21-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Die 63-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt.

Ein am Unfallort ebenfalls eingesetzter Rettungswagen brachte den 21-Jährigen nach der Erstversorgung in ein Weseler Krankenhaus.

Der E-Scooter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

