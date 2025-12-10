PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Autofahrerin ermittelt
Dank an Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Durch zwei Zeugen konnte die Polizei die Fahrerin ermitteln, die am Wochenende ein Verkehrszeichen auf einer Mittelinsel beschädigt hatte.

Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6174653

Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 36-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn.

Die Polizei bedankt sich für die Zeugenhinweise, die zur Klärung der Unfallflucht geführt haben.

