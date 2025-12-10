Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel

Gelsenkirchen - Verleihung der Rettungsmedaille an Polizeibeamte aus dem Kreis Wesel

Bild-Infos

Download

Kreis Wesel / Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen einer feierlichen Ehrung im Schloss Horst in Gelsenkirchen verlieh Ministerpräsident Hendrik Wüst am 07.11.2025 die Rettungsmedaille des Landes Nordrhein- Westfalen an insgesamt 16 Bürgerinnen und Bürger, darunter zwei Polizeibeamte aus dem Kreis Wesel.

Für ihren mutigen Einsatz erhielten Polizeioberkommissar C. Szargiej aus Wesel und Polizeikommissar M. Zorle aus Dinslaken die Ehrung, da beide am 15.01.2024 unter hohem persönlichen Einsatz mehrere Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Dinslaken retteten.

"Natürlich freue ich mich über die Auszeichnung, aber im Einsatz habe ich einfach das getan, was ich für meine Aufgabe gehalten habe." erklärte Polizeioberkommissar Szargiej zu der Anerkennung.

Mit der Auszeichnung würdigte das Land Nordrhein- Westfalen den besonderen Einsatz der Geehrten, die in kritischen Situationen Verantwortung übernommen und Zivilcourage gezeigt haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell