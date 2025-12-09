PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrskommissariat sucht nach flüchtiger Pkw - Fahrerin nach Zusammenstoß mit einer Radfahrerin

Wesel (ots)

Am 08.12.2025, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 21-jährige Weselerin mit dem Fahrrad die Hamminkelner Landstraße in Fahrtrichtung Wesel. Auf dem Gepäckträger des Fahrrades war ein Kindersitz angebracht, in welchem sich ein zweijähriges Kind befand.

An der Einmündung Herrmann-Hesse-Straße beabsichtigte die Radfahrerin die Einmündung geradeaus zu passieren. Eine unbekannte Fahrzeugführerin, welche die Hamminkelner Landstraße in Fahrtrichtung Schill-Kaserne mit ihrem Pkw befuhr, beabsichtige zu diesem Zeitpunkt nach rechts in die Herrmann-Hesse-Straße einzubiegen und übersah die Radfahrerin.

Die Radfahrerin bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei rutschte sie auf der nassen Fahrbahn und stürzte zu Boden. Nach Angaben der Radfahrerin entfernte sich die Fahrzeugführerin nach kurzem Gespräch von der Unfallörtlichkeit.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen hat. Ihr zweijähriges Kind blieb unverletzt.

Die Fahrzeugführerin wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Wesel in Verbindung zu setzen.

Weiterhin sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat Zeugen des Unfalls. Eine weibliche Person mit E-Scooter soll das Unfallgeschehen beobachtet haben.

Auch die E-Scooter Fahrerin wird gebeten sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 zu melden.

/cd Ref. 251208-0919

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

