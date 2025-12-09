Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Zeugenaufruf zur Klärung eines Verkehrsunfalles

Moers (ots)

Am 06.12.2025 kam es auf den Essenberger Straße im Stadtteil Asberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 59-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen davon trug.

Zuvor überholte ein weißer Sportwagen die Moerserin, welche deswegen auf den Gehweg auswich. Hier kam sie zu Fall und verletzte sich leicht.

Der weiße PKW entfernte sich nach dem Ereignis in Richtung Rheinpreußenstraße.

Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des weißen PKW, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841-1710 zu melden.

Ebenso werden Personen, welche das Geschehen beobachtet haben, gebeten, ihre Hinweise der Polizeiwache Süd mitzuteilen.

HS/ Ref.: 251206-2100

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell