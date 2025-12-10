PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - 81-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Hamminkeln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern gegen 17:00 Uhr eine 81-jährige Frau aus Hamminkeln schwer verletzt worden.

Zu dieser Zeit war ein 39-jähriger Mann aus Emmerich mit einem grauen Toyota Yaris auf der Bahnhofstraße Richtung Hamminkeln unterwegs.

Die 81-Jährige wollte zu Fuß in Höhe einer Tankstelle die Straße in Richtung eines Discounters überqueren. Dabei erfasste sie der Wagen.

Die Fußgängerin verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Weseler Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel

