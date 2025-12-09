Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Auto fährt Fußgänger an

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Hinweise zu einer Autofahrerin, die einen Fußgänger leicht verletzt hat.

Am 08.12.2025 kam es um 07:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hülsdonker Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem rückwärts ausparkenden Pkw und einem dahinter befindlichen Fußgänger. Der Mann wurde zweimal vom Auto berührt.

Daraufhin stürzte der Fußgänger und zog sich leichte Verletzungen zu.

Nachdem sich die weibliche Fahrzeugführerin eines dunklen Ford Fiesta entschuldigt hatte, stieg sie wieder in das Fahrzeug und entfernte sich in Richtung "Am Jostenhof", ohne ihre Personalien anzugeben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251208-0758

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell