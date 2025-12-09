PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Auto fährt Fußgänger an
Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Hinweise zu einer Autofahrerin, die einen Fußgänger leicht verletzt hat.

Am 08.12.2025 kam es um 07:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hülsdonker Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem rückwärts ausparkenden Pkw und einem dahinter befindlichen Fußgänger. Der Mann wurde zweimal vom Auto berührt.

Daraufhin stürzte der Fußgänger und zog sich leichte Verletzungen zu.

Nachdem sich die weibliche Fahrzeugführerin eines dunklen Ford Fiesta entschuldigt hatte, stieg sie wieder in das Fahrzeug und entfernte sich in Richtung "Am Jostenhof", ohne ihre Personalien anzugeben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251208-0758

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:38

    POL-WES: Voerde - Kabeldiebstahl von einer Baustelle / Polizei sucht Hinweise

    Voerde (ots) - Unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer Baustelle der Bahn sogenannte "Erdungskabel" gestohlen. Die Kabel befanden sich entlang der Strecke von der Prinzenstraße Richtung Rönskenstraße. Da die Diebe schätzungsweise etwa 100 Kabel mitgenommen haben sollen, könnten sie möglicherweise ein Fahrzeug zum Abtransport ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:27

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in Baumarkt / Polizei sucht Zeugen

    Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte Personen sind heute Morgen gegen 01:10 Uhr in einen Baumarkt an der Kruppstraße eingebrochen. Sie zerschlugen eine Glasscheibe im Eingangsbereich und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten unteranderem die Büros der Mitarbeiter. Ob die Unbekannten etwas mitgenommen haben, war bei Anzeigenaufnahme noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren