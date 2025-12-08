Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Autofahrer beschädigt Verkehrszeichen auf Mittelinsel und flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Autofahrer, der sich am Samstag gegen 17:50 Uhr von einem Unfallort entfernt hat.

Der unbekannte Fahrzeugführer war vermutlich mit einem Fiat 500 auf der Friedrich-Heinrich-Allee in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn unterwegs.

Kurz hinter der Einmündung der Max-Planck-Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf die begrünte Mittelinsel der Friedrich-Heinrich-Allee auf.

Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel, einen weißen Pfeil auf blauem Untergrund.

Durch den Zusammenstoß wurde das Verkehrszeichen mit Halterung und Pfosten auf die Fahrbahn geschleudert. Nachdem der Unfall passiert war, entfernte sich der Fahrzeugführer des Pkw, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Kurze Zeit später befuhr ein anderer Autofahrer ebenfalls die Friedrich-Heinrich-Allee in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn. In Höhe der Mittelinsel übersah er das auf der Fahrbahn liegende Verkehrszeichen und überfuhr es. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug (weißer Mercedes) so schwerer Sachschaden, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ 251208-0239

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell