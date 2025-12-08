POL-WES: Voerde - Kabeldiebstahl von einer Baustelle
Polizei sucht Hinweise
Voerde (ots)
Unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer Baustelle der Bahn sogenannte "Erdungskabel" gestohlen.
Die Kabel befanden sich entlang der Strecke von der Prinzenstraße Richtung Rönskenstraße.
Da die Diebe schätzungsweise etwa 100 Kabel mitgenommen haben sollen, könnten sie möglicherweise ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.
Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter Tel.: 02064 / 622-0.
BH/251207-1930
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell