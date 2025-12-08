Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Kabeldiebstahl von einer Baustelle

Polizei sucht Hinweise

Voerde (ots)

Unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer Baustelle der Bahn sogenannte "Erdungskabel" gestohlen.

Die Kabel befanden sich entlang der Strecke von der Prinzenstraße Richtung Rönskenstraße.

Da die Diebe schätzungsweise etwa 100 Kabel mitgenommen haben sollen, könnten sie möglicherweise ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter Tel.: 02064 / 622-0.

