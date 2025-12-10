Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Aktualisierung zu einer Unfallflucht mit einer verletzten Zweiradfahrerin

Voerde (ots)

Am 02.12.2025 wurde über eine Verkehrsunfallflucht berichtet, bei der eine 24- jährige Voerderin leicht verletzt wurde:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6170789

Der Verkehrsunfall mit der verletzten Zweiradfahrerin ereignete sich am 28.11.2025 gegen 11:35 Uhr.

Bei ihrem Fahrzeug handelte es sich um einen Motorroller.

EG/251128-1200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell