POL-WES: Voerde - Aktualisierung zu einer Unfallflucht mit einer verletzten Zweiradfahrerin
Voerde (ots)
Am 02.12.2025 wurde über eine Verkehrsunfallflucht berichtet, bei der eine 24- jährige Voerderin leicht verletzt wurde:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6170789
Der Verkehrsunfall mit der verletzten Zweiradfahrerin ereignete sich am 28.11.2025 gegen 11:35 Uhr.
Bei ihrem Fahrzeug handelte es sich um einen Motorroller.
EG/251128-1200
