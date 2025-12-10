Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Hinweise zu Autofahrer nach Unfall

Xanten

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Auto nach einem Unfall.

Am 05.12.2025 kam es auf der Straße Am Meerend in Xanten-Wardt zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw mit Anhänger überholte gegen 16:30 Uhr eine 19-jährige Frau, die in einem roten Ford Fiesta unterwegs war und schnitt sie dabei.

Um einen Zusammenstoß im Bereich der Einmündung Am Meerend /Am Kerkend zu vermeiden, musste die Fahrzeugführerin eine Vollbremsung einleiten, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Der Fahrzeugführer des Pkw mit Anhänger setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Personalien zu hinterlassen.

An dem Anhänger befand sich ein niederländisches Kennzeichen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen machen?

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

