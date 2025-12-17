Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei und der Stadtpolizei

Raunheim/Rüsselsheim (ots)

Die Polizeistation Rüsselsheim führte, teils gemeinsam mit der Stadtpolizei Raunheim, am Dienstag (16.12.) von 10 bis 18 Uhr Geschwindigkeitsontrollen in Raunheim und Rüsselsheim durch.

Zu Beginn überwachten die eingesetzten Kräfte die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit auf der Kelsterbacher Straße in Raunheim. Anschließend in der Varkausstraße und in der Frankfurter Straße in Rüsselsheim. In diesem Zeitraum ahndeten die Polizisten insgesamt 73 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Mit 66 km/h anstatt der maximal zulässigen 30 Stundenkilometer fiel ein 23-jähriger Groß-Gerauer bei der Kontrolle in der Frankfurter Straße besonders negativ auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell