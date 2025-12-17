Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Biblis (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Wattenheim hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (16.12.), in der Zeit zwischen 14.00 und 18.10 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über die Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Bachhorststraße ein und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell