PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Auto aufgebrochen +++ Fahrzeuge beschädigt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Auto aufgebrochen,

Oestrich-Winkel, Lindenstraße, Sonntag, 23.11.2025, 21:30 Uhr bis Montag, 24.11.2025, 09:15 Uhr

(wie) In Oestrich ist in der Nacht von Sonntag auf Monat ein Auto aufgebrochen und Baumaschinen daraus gestohlen worden. Ein 56-Jähriger hatte einen roten Renault Kangoo am Sonntagabend in der Lindenstraße abgestellt. Als er am Montagvormittag zu dem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen hatten. Aus dem Inneren hatten die Diebe einen Akkutrennschleifer und einen Bohrhammer sowie einen Akku entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 um Hinweise.

2. Fahrzeuge beschädigt,

Idstein & Taunusstein, Samstag, 22.11.2025 bis Montag, 24.11.2025

(wie) Zwischen Samstagabend und Montagnachmittag haben Unbekannte in Idstein und Taunusstein drei Fahrzeuge beschädigt. In Niedernhausen erwischte es im Quellenweg einen schwarzen Peugeot, an dem ein Reifen zerstochen wurde. Außerdem zerschlugen die Täter am Illfelder Platz eine Scheibe an einem geparkten blauen Peugeot. In der Bleidenstadter Theodor-Heuss-Straße wurde von Unbekannten ein grauer Fiat zerkratzt. Bisher haben sich keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen den Taten ergeben. Die Schäden summieren sich auf circa 1.500 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 für Idstein beziehungsweise unter 06124/ 7078-0 für Taunusstein um Hinweise.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell