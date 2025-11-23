PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verkehrsunfallflucht+++Streit in Autowerkstatt eskaliert+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Verkehrsunfallflucht

Bad Schwalbach, Gartenfeldstraße,

Sonntag, 23.11.2025, 01:00 Uhr

(am)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem sich die Beteiligten anschließend vom Unfallort entfernten.

Gegen 01:00 Uhr geriet in der Gartenfeldstr. ein schwarzer Pkw BMW 3-er Reihe aus dem Kreis Emsland (Kennzeichen EL) von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw Audi. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Im Rahmen der Fahndung stellte eine Polizeistreife in der Adolfstraße das besagte Fahrzeug fest, welches dort beschädigt und unbesetzt abgestellt wurde. Im weiteren Verlauf der Fahndung konnten im Nahbereich zwei 21 und 28 Jahre alte Ukrainer aus dem Kreis Emsland festgestellt werden, die offensichtlich zu dem flüchtigen Fahrzeug gehörten. Da beide Personen nach Alkohol rochen und nicht feststand, wer mit dem Fahrzeug gefahren war, wurden diese festgenommen und zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht. Dort wurde bei Beiden eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Jüngeren sichergestellt. Bei der älteren Person steht noch nicht fest, ob diese im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Pkw der Beschuldigten wurde ebenfalls sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen wieder entlassen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Streit in Autowerkstatt eskaliert

Niedernhausen, An der Queckenmühle,

Samstag, 22.11.2025, 15:10 Uhr

(jw)Am Samstagnachmittag kam es in einer Kfz-Werkstatt in Niedernhausen zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Wegen Problemen mit einer Autoreparatur eskalierte gegen 15:10 Uhr der Streit zwischen drei Mitarbeitern der Werkstatt (15-57 Jahre aus Wiesbaden) und dem Kunden und zwei Bekannten (29-34 Jahre aus Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis). Im Verlauf der Auseinandersetzung gingen beide Parteien körperlich aufeinander los. Dazu wurde u.a. auch eine Eisenstange eingesetzt.

Vier beteiligten Personen erlitten dabei Verletzungen, die in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt werden mussten. Nach der Auseinandersetzung entfernten sich der "Kunde" und seine Begleiter mit einem Fahrzeug. Dieses konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten wieder entlassen. Diese müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell