PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Haus durchsucht und geflüchtet +++ Renault auf offener Straße gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Haus durchsucht und geflüchtet,

Geisenheim, Heinrich-Oswald-Straße, Mittwoch, 19.11.2025, 09:00 Uhr bis 20:20 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Geisenheim eingestiegen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt hebelten die Täter zunächst erfolglos an einem Fenster des Anwesens in der Heinrich-Oswald-Straße. Anschließend wurde ein weiteres Fenster auf der Gebäuderückseite angegangen und gewaltsam geöffnet. Auf diesem Wege gelangten die Unbekannten ins Haus, durchsuchten es und zogen im Anschluss von dannen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Renault auf offener Straße gestohlen, Rüdesheim, Adolf-Kohl-Platz, Dienstag, 18.11.2025, 20:45 Uhr bis Mittwoch, 19.11.2025, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Rüdesheim ein Fahrzeug gestohlen. Am Mittwochmorgen fiel den Besitzern eines schwarzen Renault Kangoo auf, dass dieser am Adolf-Kohl-Platz nicht mehr aufzufinden war. Dort hatten sie ihn am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr abgestellt. Zuletzt waren die Kennzeichen "RÜD-MG 815" an dem Auto angebracht gewesen. Die Polizei in Rüdesheim ermittelt nun wegen eines Fahrzeugdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell