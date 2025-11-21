PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Haustür aufgehebelt +++ Zigarettenautomat aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Haustür aufgehebelt,

Niedernhausen-Oberjosbach, Dr.-Jakob-Wittemann-Straße, Donnerstag, 20.11.2025, 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des Donnerstags haben Einbrecher in Oberjosbach zugeschlagen. Zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr hebelten die Täter die Hauseingangstür des Anwesens in der Dr.-Jakob-Wittemann-Straße auf, um sich so Zutritt zu verschaffen. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Unbekannten jedoch nicht an ihr Ziel und traten, ohne Beute gemacht zu haben, die Flucht an.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Mittwoch, 19.11.2025, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 20.11.2025, 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagfrüh waren in Oestrich-Winkel Zigaretten das Ziel von Dieben. Dafür suchten sie im genannten Zeitraum einen Zigarettenautomaten in der Rheingaustraße in Höhe der Hausnummer 13a auf und öffneten diesen gewaltsam. Aus dem Inneren wurden Dutzende Zigaretten im Wert von knapp 2.000 Euro gestohlen. Der verursachte Schaden dürfte noch viel größer sein.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell