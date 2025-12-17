Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme eines 25-Jährigen nach Ladendiebstahl

Darmstadt (ots)

Ein 25 Jahre alter Ladendieb konnte dank Zeugenhinweisen am Dienstagabend (16.12.) von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der Mann soll sich gegen 22.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Selbstbedienungsladen auf dem Strahringerplatz verschafft und Ware im Wert von 150 Euro entwendet haben. Hierbei beobachteten ihn Zeugen, durch deren schnelle Mitteilung ihn eine Streife im Nahbereich stoppen und festnehmen konnte. Der 25-Jährige verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

Da gegen den 25-Jährigen noch weitere offene Verfahren laufen, beantragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Der Ladendieb wird Mittwochnachmittag (17.12.) einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet.

