Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 06.-07.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Ein bislang unbekannter Täter griff am Sonntag gegen 01:45 Uhr zwei 30- und 34-jährige Löninger in der Cloppenburger Innenstadt vor einer Kneipe im Bereich der Kreuzung Mühlenstraße/Lange Straße an. Dabei wurden die beiden Opfer leicht im Gesicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Garrel - Sachbeschädigungen

Nachdem am Samstag gegen 19:00 Uhr ein 41-Jähriger aus Garrel vor einem Verbrauchermarkt an der Nikolausdorfer Straße herumrandaliert und dabei einen Mülleimer beschädigt hatte, beschädigte er in der Luisenstraße in mehreren Vorgärten die Weihnachtsbeleuchtung. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten nach Hause begleitet. Der Gesamtschaden liegt im Bereich von ca. 1000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin Am Samstag gegen 12:00 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus Garrel mit ihrem Pedelec die von-Herder-Straße in Garrel, als sie in einer Rechtskurve zu weit auf die linke Seite geriet. Ein ihr entgegenkommender 76-jähriger Garreler konnte trotz dessen, dass er maximal weit rechts fuhr, den Zusammenprall nicht verhindern. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am PKW und Pedelec wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 18:40 Uhr und 19:05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen an der Bahnhofsallee in Löningen auf einem Parkplatz geparkten Hyundai i10 vermutlich beim Vorbeifahren. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05432/803840 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell