Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 05./06.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/OT Markhausen -Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 06.12.2025, gegen 00:17h, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe, im "Hermannsweg", 26169 Friesoythe, einen 56-jährigen Pkw Führer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung von alkoholischen Getränken. Ein Test am mobilen Alcomaten bestätigt den Verdacht. Der Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,88 Promille. Dem 56-jährigen Friesoyther wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den 56-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Saterland / OT Ramsloh - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln -

Am 05.12.2025, gegen 15:00h, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe, auf der "Hauptstraße", 26683 Ramsloh, einen 34-jährigen Pkw Führer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung von berauschenden Mitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigt den Verdacht. Dem 34-jährigen Friesoyther wurde eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell