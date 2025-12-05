Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person
Am Donnerstag, 04. Dezember 2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die B 72 und beabsichtigte diese zu verlassen um auf die Ellerbrocker Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines ebenfalls 23-jährigen Mannes aus Friesoythe. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 23-Jährige Unfallverursacher leicht verletzt wurde. An den nicht mehr fahrbereiten Pkws entstand ein Schaden von ca. 30.000,00 Euro.
Saterland - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten
Am Donnerstag, 04. Dezember 2025 gegen 17:50 Uhr befuhr eine 85-jährige Frau aus Ostrhauderfehn mit ihrem Pkw den Langholter Weg in Richtung Ramsloh. Ein 24-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr den Langholter Weg in entgegengesetzter Richtung. Die 85-Jährige beabsichtigte nach links in die Idafehnstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Pkw. Die 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine 83-jährige und ein 87-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Die 83-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der 24-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.
