Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfallflucht / Fahrbahn stark verschmutzt / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 04.12.2025, befuhr nach ersten Erkenntnissen ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem LKW oder ähnlich großem Fahrzeug die Essener Straße zwischen Hausstette und Harmer Holz. Gegen 11:15 Uhr kam der unbekannte Fahrzeugführer in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und durchwühlte die Berme, beschädigte zudem mehrere Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Zwecks Reinigung wurde die Straßenmeisterei angefordert. Aufgrund des Schadenbildes ist eine deutlich sichtbare Beschädigung an dem unbekannten Fahrzeug nicht auszuschließen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446/959710 entgegen.

