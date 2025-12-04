PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfallflucht / Fahrbahn stark verschmutzt / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 04.12.2025, befuhr nach ersten Erkenntnissen ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem LKW oder ähnlich großem Fahrzeug die Essener Straße zwischen Hausstette und Harmer Holz. Gegen 11:15 Uhr kam der unbekannte Fahrzeugführer in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und durchwühlte die Berme, beschädigte zudem mehrere Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Zwecks Reinigung wurde die Straßenmeisterei angefordert. Aufgrund des Schadenbildes ist eine deutlich sichtbare Beschädigung an dem unbekannten Fahrzeug nicht auszuschließen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446/959710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

