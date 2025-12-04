Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Pkw beschädigt

In der Zeit zwischen Dienstag, 02. Dezember 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 03. Dezember 2025 15:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, BMW 520d in schwarz, welcher auf dem Parkplatz einer Turnhalle in der Straße Lindenstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 12:20 Uhr bis 12:35 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Opel Meriva. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von rund 1.500,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/923770) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell