Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel / Harkebrügge - Mehrere Einbrüche in Firmengebäude und Container

In der Zeit von Montag, den 01.12.2025 (17:00 Uhr), bis Dienstag, den 02.12.2025 (04:40 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Bürogebäudes auf dem Gelände einer Metallbaufirma an der Königstraße in Harkebrügge ein. Dazu wurden schlugen sie mehrere Fensterscheiben ein. Im Nachgang wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ebenfalls in dieser Nacht verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Halle einer Sanitärfirma an gleicher Straße. Auch hier wurde ein Fenster eingeschlagen, um im Nachgang in den Bürotrakt zu gelangen. Ob in beiden Fällen Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Vermutlich im gleichen Zeitraum wurden zwei Container und ein Bauwagen in der genannten Straße durch unbekannte Täter aufgesucht. Nach einem gewaltsamen Einstieg wurden Handwerkerutensilien entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Barßel - Pedelec-Fahrerin übersehen

Am Dienstag, den 02.12.2025, beabsichtigte eine 40-jährige PKW-Führerin aus Barßel gegen 12:47 Uhr von einem Grundstück auf die Hauptstraße in Richtung Elisabethfehn einzubiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 64-jährige Pedelec-Fahrerin aus dem Saterland. Infolge des Zusammenstoßes stürzte diese und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bösel - Sachbeschädigung durch Feuer

Ein unbekannter Täter entnahm bei einem Kindergarten im Heideweg aus einem frei zugänglichen Bücherschrank in der Zeit von Freitag, den 28.11.2025 (14:00 Uhr) bis Sonntag, den 30.11.2025 (13:00 Uhr), zwei Bücher und zündete diese an einer nahegelegenen Feuerstelle an. Zudem konnten weitere kleine Beschädigungen und Farbschmierereien am Kindergarten bzw. an einer Außentafel festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Ohne Kennzeichen unterwegs

Am Dienstag, den 02.12.2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 16:40 Uhr ein PKW ohne angebrachte Kennzeichen an der Straße Am Hafen auf. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde ersichtlich, dass der PKW nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde dem 63-jährigen Friesoyther untersagt ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

