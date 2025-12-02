Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Unbekannte rauben 55-Jährigen aus

Am Dienstag, 02. Dezember 2025 gegen 00:19 Uhr wurde ein 55-jähriger Mann aus Damme vor einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Im Hofe von unbekannten Tätern mit einer Dose beworfen, anschließend schlugen sie ihm mit einer Glasflasche und entwendeten ihm seine Geldbörse sowie Pfandflaschen. Die vier unbekannten Täten flüchteten zu Fuß in Richtung Ohlkenbergsweg. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Er konnte einen der Männer beschreiben:

- Männlich - 180-190cm groß - muskulöse/kräftige Statur - Bartträger in kurz - bekleidet mit einem dunklen Trainingsanzug

Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) oder in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Baustelle

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 28. November 2025 15:00 Uhr bis Montag, 01. Dezember 2025 06:30 Uhr auf das Gelände einer Baustelle in Hörsten und entwendeten von mehreren Baumaschinen und Arbeitsgeräten mehrere hundert Liter Diesel. Die Maschinen und Geräte waren auf einem Acker abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/913560) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte Täter begaben sich am Montag, 01. Dezember 2025 gegen 04:56 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Buddenkämpe und entwendeten aus einem dortigen Pkw Bargeld. In der Zeit zwischen Sonntag, 30. November 2025 16:40 Uhr bis Montag, 01. Dezember 2025 20:00 Uhr begaben sich Täter an einen Pkw, welcher auf einem Grundstück in der Rombergstraße abgestellt worden war. Auch hier entwendeten sie unter anderem Bargeld. In der Rombergstraße kam es zu einem weiteren Diebstahl aus Pkw. Am Montag 01. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 07:45 Uhr beschädigten unbekannte eine Fensterscheibe des Pkws und entwendeten persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

