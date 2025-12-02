Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Unbekannte entwenden Baugeräte und Diesel

In der Zeit zwischen Freitag, 28. November 2025 15:00 Uhr bis Montag, 01. Dezember 2025 08:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Ausgrabungsstätte im Wassermühlenweg, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und entwendeten Baugeräte. Zusätzlich entwenden sie rund 50 Liter Diesel aus einem Bagger. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Garrel - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Am Donnerstag, 27. November 2025 gegen 14:00 Uhr stellten Einsatzkräfte der Polizei in Garrel ein Herren-Mountainbike sicher. Hierbei handelt es sich schwarzes Mountainbike der Marke KTM mit auffälligen orangen Applikationen. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strafanzeige bei der Polizei Cloppenburg im Hinblick auf das Fahrrad erstattet wurde, wird nach dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Am 03. November 2025 meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Cloppenburg und teilte mit, dass er sein zuvor entwendetes Fahrrad am Fahrradständer am Bahnhof in Cloppenburg festgestellt habe. An seinem Fahrrad sei ein weiteres, ihm unbekanntes Fahrrad, angeschlossen. Hierbei handelt es sich um ein dunkelblaues Herrenrad der Marke Mountain, Modell active Alu mit auffälliger roter Federung. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strafanzeige bei der Polizei Cloppenburg im Hinblick auf das Fahrrad erstattet wurde, wird nach dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen an Pkw

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen Sonntag, 30. November 2025 22:00 Uhr bis Montag, 01. Dezember 2025 07:15 Uhr die Heckscheibe eines Pkw, Dacia Sandero, ein. Der Pkw war in der Fischerstraße abgestellt worden. Anschließend besprühten die Unbekannten die Karosserie mit Farbe. In der Zeit zwischen Freitag, 28. November 2025 00:00 Uhr bis Montag, 01. Dezember 2025 09:20 Uhr beschädigten Unbekannte einen Pkw auf dem Parkplatz Marktplatz an der Eschstraße. Der Pkw, ein VW Polo, wurde großflächig mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Schneiderkrug - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Am Montag, 01. Dezember 2025 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Twistringen mit seinem Pkw die Emsteker Straße / B69 in Richtung Schneiderkrug. Eine 32-jähirge Frau aus Cappeln befand sich mit ihrem Pkw wartend am Ende eines Rückstaus. Der 30-Jährige fuhr auf den Pkw der 32-Jährigen auf. In der Folge wurde der Pkw auf den Pkw eines 63-jährigen Mannes aus Cloppenburg geschoben. Dessen Pkw wurde auf den Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Wilhelmshaven geschoben. Die Pkw waren teilweise nicht mehr fahrbereit. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 28. November 2025 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen geparkten Pkw, Mercedes-Benz C 220d in grau, welcher am Stadtpark abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

