Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Einbruch in Golfclub In der Zeit zwischen Samstag, 29. November 2025 18:30 Uhr bis Sonntag, 30. November 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Golfclubs in der Straße Mühlenweg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wintergarten und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten unter anderem Geldkassetten. Eine Schadenssumme ist derzeit noch ...

mehr