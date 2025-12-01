Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss
Am Sonntag, 30. November 2025 gegen 21:37 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Altenoyther Straße. Zeugen meldeten die 51-Jährige aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,49 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.
