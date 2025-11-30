PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe (für den Nordkreis CLP) vom 30.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln:

Am Samstag, den 29.11.2025 wurde um ca. 14.30 Uhr ein Kraftfahrzeugführer aus Rhauderfehn mit seinem Pkw durch Beamte des PK Friesoythe kontrolliert.

Während der Kontrolle auf der Hauptstraße im Saterland waren bei dem 23-jährigen Auffälligkeiten hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums festzustellen.

Im weiteren Verlauf wurde der Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt, sowie Betäubungsmittel im Fahrzeug aufgefunden. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Hinweis in eigener Sache:

Im Bereich des PK Friesoythe kam es in letzter Zeit häufiger zu Gewinnbenachrichtigungen über sog. Messenger-Dienste wie z.B. Whatsapp. Hier wurden im Anschluss über entsprechende Links Kontodaten und weitere persönliche Daten abgefragt.

Diese Gewinnbenachrichtigungen dienen lediglich dazu, persönliche Daten für Straftaten "abzugreifen", ein echter Gewinn liegt nicht vor. Die

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe
Telefon: 04491/9339115
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

