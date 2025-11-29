PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Am Freitag, den 28.11.25, in der Zeit von 15:30 Uhr - 16:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person in der Diepholzer Straße im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts die Geldbörse einer 65-jährigen Frau aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 28.11.25, in der Zeit von 10:00 Uhr - 12:35 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Gutenbergstraße mit PKW gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstag, den 29.11.25, gegen 00:22 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 69 in Vechta zum Zusammenstoß zwischen einem in Richtung Norden fahrenden PKW Daimler eines 19-jährigen Mannes aus Vechta sowie einem vorausfahrenden Gespann, bestehend aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger, eines 58-jährigen Fahrzeugführers aus Steinau. Der 19-jährige Mann aus Vechta erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 58-jährige Steinauer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl an PKW als auch an dem landwirtschaftlichen Gespann entstand erheblicher Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge ist die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Vechta Süd und West noch voraussichtlich bis zum späten Vormittag voll gesperrt. Neben Einsatzkräften der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr Vechta, das Technische Hilfswerk sowie die Psychosoziale Notfallversorgung der Malteser vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. A. Barz, POKin
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

