PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 28.11.2025, gegen 16:40 Uhr, befuhren eine 34-jährige Pkw-Führerin aus Friesoythe und eine 22-jährige Pkw-Führerin aus Bösel in genannter Reihenfolge die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als die 34-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, nahm die 22-Jährige dies zu spät wahr, sodass es zu einem Auffahrunfall gekommen ist. Die 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zur weiteren Untersuchung zugeführt. An beiden beteiligten Pkw entstanden Sachschäden.

Essen (Oldb) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 28.11.2025, gegen 21:35 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Führerin aus Havixbeck die Bartmannsholter Straße in Fahrtrichtung Bevern. In einer Kurve geriet sie in den Gegenverkehr und prallte hier gegen den ihr entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Pkw-Führer aus Molbergen. Der 44-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An beiden beteiligten Pkw entstanden Sachschäden. Beide Pkw waren zudem nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, den 28.11.2025, gegen 23:55 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Führer aus Cloppenburg die Straße Alter Emsteker Weg, als er durch Kräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich konkrete Verdachtsmomente hinsichtlich einer Beeinflussung von Kokain. Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POK Schaffhausen - Einsatz- und Streifendienst Cloppenburg
Telefon: 04471/1860-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 07:01

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 28./29.11.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Versuchter Einbruchdiebstahl- In der Nacht vom 27.11.2025 auf den 28.11.2025 versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße, 26169 Friesoythe, einen Schuppen aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Es entstand geringer Sachschaden an der Tür zum Schuppen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491/9339-0) Friesoythe ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:27

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl von großer Menge Kaffee - Zwei Personen festgenommen Am Donnerstag, den 27.11.2025, wurde die Polizei gegen 13:20 Uhr zu einem Verbrauchermarkt in die Lindenstraße in Lohne alarmiert. Zuvor hatte ein Mann mit einem Einkaufswagen voller Kaffee im Wert von ca. 700,- EUR fluchtartig den Markt verlassen. Eine Angestellte des Verbrauchermarktes verfolgte den Mann, sodass dieser ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:26

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Ohne Versicherung und berauscht im Straßenverkehr unterwegs Am Donnerstag, den 27.11.2025, wurde ein 39-jähriger PKW-Führer aus dem Moomerland in der Straße Am Dorfplatz gegen 16:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der PKW ohne bestehende Pflichtversicherung geführt wurde. Zudem bestand der Verdacht der Beeinflussung durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren