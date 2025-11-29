Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 28.11.2025, gegen 16:40 Uhr, befuhren eine 34-jährige Pkw-Führerin aus Friesoythe und eine 22-jährige Pkw-Führerin aus Bösel in genannter Reihenfolge die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als die 34-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, nahm die 22-Jährige dies zu spät wahr, sodass es zu einem Auffahrunfall gekommen ist. Die 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zur weiteren Untersuchung zugeführt. An beiden beteiligten Pkw entstanden Sachschäden.

Essen (Oldb) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 28.11.2025, gegen 21:35 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Führerin aus Havixbeck die Bartmannsholter Straße in Fahrtrichtung Bevern. In einer Kurve geriet sie in den Gegenverkehr und prallte hier gegen den ihr entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Pkw-Führer aus Molbergen. Der 44-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An beiden beteiligten Pkw entstanden Sachschäden. Beide Pkw waren zudem nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, den 28.11.2025, gegen 23:55 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Führer aus Cloppenburg die Straße Alter Emsteker Weg, als er durch Kräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich konkrete Verdachtsmomente hinsichtlich einer Beeinflussung von Kokain. Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

