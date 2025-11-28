PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Ohne Versicherung und berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstag, den 27.11.2025, wurde ein 39-jähriger PKW-Führer aus dem Moomerland in der Straße Am Dorfplatz gegen 16:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der PKW ohne bestehende Pflichtversicherung geführt wurde. Zudem bestand der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim Fahrzeugführer, weswegen ein Vortest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv im Hinblick Kokain und THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 11:25

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Kabel von Baustelle entwendet In der Zeit von Dienstag, den 25.11.2025 (17:30 Uhr) bis Donnerstag, den 27.11.2025, entwendeten unbekannte Täter das Verbindungskabel eines Baukrans mit einem Verteilerkasten von einer Baustelle an der Vlämischen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:00

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - "Hundertdreizehn" - Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bringt die Verkehrssicherheitsarbeit auf die Bühne Unter der Bezeichnung "Hundertdreizehn", angelehnt an eine gleichnamige Serie in der ARD, welche im Oktober 2025 veröffentlicht wurde, bringen die Verkehrssicherheitsberaterinnen Polizeioberkommissarin Marina Gunz und ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 15:44

    POL-CLP: Einzelmeldung - Diebesgut sichergestellt

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Geschädigte kommen auch aus dem Landkreis Vechta - Bezug zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6167693 Bereits am Sonntag, 16. November 2025, haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 in Harpstedt mögliches Diebesgut sichergestellt. Nun wird nach den rechtmäßigen Eigentümern gesucht. Die Beamten waren auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren