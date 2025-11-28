Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Ohne Versicherung und berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstag, den 27.11.2025, wurde ein 39-jähriger PKW-Führer aus dem Moomerland in der Straße Am Dorfplatz gegen 16:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der PKW ohne bestehende Pflichtversicherung geführt wurde. Zudem bestand der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim Fahrzeugführer, weswegen ein Vortest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv im Hinblick Kokain und THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

