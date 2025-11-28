PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Kabel von Baustelle entwendet

In der Zeit von Dienstag, den 25.11.2025 (17:30 Uhr) bis Donnerstag, den 27.11.2025, entwendeten unbekannte Täter das Verbindungskabel eines Baukrans mit einem Verteilerkasten von einer Baustelle an der Vlämischen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr / Fahrzeug flüchtig

Am Donnerstag, den 27.11.2025, befuhr eine 30-jährige PKW-Führerin aus Löningen die Hamstruper Straße in Fahrtrichtung Löningen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam ihr gegen 07:15 Uhr entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es könnte sich bei dem Fahrzeug um einen Kastenwagen gehandelt haben, der infolge des Unfalls einen Schaden im linken Frontbereich davongetragen hat. Der Schaden am Fahrzeug der Löningerin wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Emstek / Hoheging - Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Am Donnerstag, den 27.11.2025, beabsichtigte ein 52-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 10:00 Uhr von der Bundesstraße 213 nach links in den Birkenweg abzubiegen. Dafür musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 41-jähriger PKW-Führer aus Ankum hielt ebenfalls an. Eine 28-jährige PKW-Führerin aus Großenkneten erkannte die Situation nicht und schob die genannten Fahrzeuge ineinander. Dabei verletzte sich die 28-Jährige leicht. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel wurde die Freiwillige Feuerwehr Emstek mit ca. 20 Einsatzkräften hinzugezogen. Für die Sachverhaltsaufnahme und Aufräumarbeiten musste die B213 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 10000,- EUR geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 27.11.2025, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Mercedes-Benz C-Klasse auf einem Parkplatz am Werner-Eckart-Ring. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

