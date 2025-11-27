Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Bandsäge

In der Zeit zwischen Freitag, 21. November 2025 12:00 Uhr bis Mittwoch, 26. November 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle und entwendeten eine Bandsäge vom hinteren Bereich der Baustelle. Es entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Einbruch in Bäckerei / Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Am Mittwoch, 26. November 2025 gegen 22:30 Uhr meldeten Zeugen, dass soeben zwei Personen in eine Bäckerei im Falkenweg eingebrochen seien. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die zwei Tatverdächtigen, einen 24-jährigen Mann aus Bad Zwischenahn und einen 20-jährigen Heranwachsenden aus Oldenburg noch in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Die beiden Männer wurden dem Gewahrsamsbereich des PK Vechta zugeführt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die vorläufige Festnahme der Männer an. Für beide wurde mittlerweile ein Haftbefehl erlassen.

Lohne - Pkw aufgebrochen

Am Mittwoch, 26. November 2025 in der Zeit zwischen 19:20 Uhr bis 19:43 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Volvo CX 90 in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Dinklager Landstraße abgestellt worden war. Sie schlugen die scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Brand

Am Mittwoch, 26. November 2025 gegen 15:15 Uhr kam es zu einem Brand in einer Küche eines Marktes in der Oldenburger Straße. Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Vechta konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. November 2025 gegen 06:15 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L 853 / Oldorf in Richtung Damme. Hierbei geriet er mit seinem Pkw mittig auf die Fahrbahn, sodass ein entgegenkommender 30-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er streifte einen Leitfosten, hierdurch entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. November 2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, BMW, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Im Hofe abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Mittwoch, 26. November 2025 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw die Falkenrotter Straße aus Bakum kommend in Richtung Vechta. In Höhe der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die Straße Stukenborg abzubiegen und übersah hierbei den vorfahrtberechtigten Pkw eines 82-jährigen Mannes aus Bakum. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des 82-Jährigen leicht verletzt wurden. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

