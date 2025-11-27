Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild) Am 03. November 2025 meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Cloppenburg und teilte mit, dass er sein zuvor entwendetes Fahrrad am Fahrradständer am Bahnhof in Cloppenburg festgestellt habe. An seinem Fahrrad sei ein weiteres, ihm unbekanntes Fahrrad, angeschlossen. Hierbei handelt es sich um ein dunkelblaues Herrenrad der Marke Mountain, Modell ...

mehr