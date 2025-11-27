PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Hinweise vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:58

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild) Am 03. November 2025 meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Cloppenburg und teilte mit, dass er sein zuvor entwendetes Fahrrad am Fahrradständer am Bahnhof in Cloppenburg festgestellt habe. An seinem Fahrrad sei ein weiteres, ihm unbekanntes Fahrrad, angeschlossen. Hierbei handelt es sich um ein dunkelblaues Herrenrad der Marke Mountain, Modell ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 18:43

    POL-CLP: Steinfeld - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Steinfeld (Landkreis Vechta) erlitt ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer aus Steinfeld lebensgefährliche Verletzungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der 38-Jährige gegen 15.40 Uhr von einem Firmengrundstück auf die Portlandstraße fahren. Dabei wurde er von dem Pkw einer 41-Jährigen aus Quakenbrück erfasst, die die Portlandstraße aus ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:45

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Dienstag. 25. November 2025 gegen 19:35 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei in Damme einen 22-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Wiesenstraße befuhr. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren