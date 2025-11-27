Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Am 03. November 2025 meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Cloppenburg und teilte mit, dass er sein zuvor entwendetes Fahrrad am Fahrradständer am Bahnhof in Cloppenburg festgestellt habe. An seinem Fahrrad sei ein weiteres, ihm unbekanntes Fahrrad, angeschlossen. Hierbei handelt es sich um ein dunkelblaues Herrenrad der Marke Mountain, Modell active Alu mit auffälliger roter Federung. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strafanzeige bei der Polizei Cloppenburg im Hinblick auf das Fahrrad erstattet wurde, wird nach dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung setzen.

