Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine aktuellen Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

  • 26.11.2025 – 10:44

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Kupferdiebstahl In der Zeit von Samstag, 22. November 2025 07:00 Uhr bis Montag, 24. November 2025 07:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter Kupferleisten vom Dach einer Kirche in der Wallstraße. Es entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen. Cloppenburg - Kupferdiebstahl In der Zeit zwischen Montag, 24. November ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:08

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung Am Sonntag, 23. November 2025 16:00 Uhr bis Montag 24. November 2025 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere Bewegungsmelder eines Grundstücks in der Straße Am Vahrenkamp. Es entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Montag, 24. November 2025, in der Zeit ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:06

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Aktuell liegen keine presserelevanten Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POK Christoph Schomaker Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
