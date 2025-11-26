Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Kupferdiebstahl In der Zeit von Samstag, 22. November 2025 07:00 Uhr bis Montag, 24. November 2025 07:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter Kupferleisten vom Dach einer Kirche in der Wallstraße. Es entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen. Cloppenburg - Kupferdiebstahl In der Zeit zwischen Montag, 24. November ...

mehr