PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Steinfeld - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Steinfeld (Landkreis Vechta) erlitt ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer aus Steinfeld lebensgefährliche Verletzungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der 38-Jährige gegen 15.40 Uhr von einem Firmengrundstück auf die Portlandstraße fahren. Dabei wurde er von dem Pkw einer 41-Jährigen aus Quakenbrück erfasst, die die Portlandstraße aus Richtung Bergmannstraße kommend in Richtung ortsauswärts befuhr. Nach einer Notversorgung vor Ort wurde der 38-jährige mit einem Rettungswagen in eine Osnabrücker Klinik gebracht, wo er intensivmedizinisch versorgt wird. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Aufgrund der Wetterlage konnte der Verletzte nicht mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:45

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Dienstag. 25. November 2025 gegen 19:35 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei in Damme einen 22-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Wiesenstraße befuhr. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:44

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:44

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Kupferdiebstahl In der Zeit von Samstag, 22. November 2025 07:00 Uhr bis Montag, 24. November 2025 07:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter Kupferleisten vom Dach einer Kirche in der Wallstraße. Es entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen. Cloppenburg - Kupferdiebstahl In der Zeit zwischen Montag, 24. November ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren