Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Steinfeld - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Steinfeld (Landkreis Vechta) erlitt ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer aus Steinfeld lebensgefährliche Verletzungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der 38-Jährige gegen 15.40 Uhr von einem Firmengrundstück auf die Portlandstraße fahren. Dabei wurde er von dem Pkw einer 41-Jährigen aus Quakenbrück erfasst, die die Portlandstraße aus Richtung Bergmannstraße kommend in Richtung ortsauswärts befuhr. Nach einer Notversorgung vor Ort wurde der 38-jährige mit einem Rettungswagen in eine Osnabrücker Klinik gebracht, wo er intensivmedizinisch versorgt wird. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Aufgrund der Wetterlage konnte der Verletzte nicht mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

