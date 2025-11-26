Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Dienstag. 25. November 2025 gegen 19:35 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei in Damme einen 22-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Wiesenstraße befuhr. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv hinsichtlich THC, Amphetamin und Metamphetamin. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 25. November 2025 gegen 14:00 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Dinklager Straße in Richtung Lohne. Sie erkannte zu spät, dass die vorausfahrenden Pkw aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt abbremsen mussten und fuhr auf den Pkw eines 62-jährigen Lohners auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 62-Jährigen auf den davor fahrenden Pkw einer 58-jährigen Holdorferin geschoben. Hierdurch wurde die 31-Jährige leicht verletzt. An allen Pkw entstand Sachschaden. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 10.000,00 Euro.

