POL-PIBIN: Alkoholisierter Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Niederheimbach (ots) - Beamte der Polizei Bingen halten am Samstagnachmittag den 23.11.2024 gegen 16:15 Uhr auf der Rheinstraße in Niederheimbach einen Rollerfahrer für eine Verkehrskontrolle an. Bereits zu Beginn der Kontrolle können bei dem 17-jährigen Fahrer erste drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Annahme eines zeitnahen Cannabiskonsums wird durch einen positiven Drogenschnelltest bestätigt. ...

