Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 28./29.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Einbruchdiebstahl-

In der Nacht vom 27.11.2025 auf den 28.11.2025 versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße, 26169 Friesoythe, einen Schuppen aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Es entstand geringer Sachschaden an der Tür zum Schuppen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491/9339-0)

Friesoythe -Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 28.11.2025, gegen 21:45h, befuhr ein 23-jähriger Niederländer mit seinem Pkw die Bundesstraße 401, 26169 Friesoythe. Hier wurde er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,28 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten und eine Blutentnahme durchgeführt.

Den 23-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bösel / OT Petersdorf - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln-

Am 28.11.2025, gegen 06:50h, befuhr ein 43-jähriger aus der Gemeinde Bösel mit seinem Pkw die Schulstraße, 26219 Bösel. Hier wurde er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für die Beeinflussung von berauschenden Mitteln. Daher wurde dem 43-jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den 43-jährigen erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Beeinflussung von berauschenden Mitteln.

Friesoythe / OT Markhausen - Verkehrsunfallflucht-

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde ereignete sich am 27.11.2025, gegen 17:00h, eine Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße, 26169 Friesoythe / OT Markhausen. Kurz vor dem Ortseingang von Markhausen kam einem 64-jährigen aus der Gemeinde Bösel ein sog. "Pritschenwagen" entgegen. Die Fahrzeuge berührten sich hierbei mit den Außenspiegeln wobei der Spiegel des 64-jährigen beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer des "Pritschenwagen" entfernte sich in Richtung Friesoythe ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491/9339-0)

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell