PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus Vechta mit seinem Kleinkraftrad den Falkenweg in Vechta, obwohl er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 26.11.25, gegen 17:00 Uhr, bis Samstag, den 29.11.25, 13:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lüscher Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 02:20 Uhr, befuhr ein 33- jähriger Visbeker mit seinem Pkw die Buchholzstraße in Vechta. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer Alkohol konsumiert haben könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Lohner die Brandstraße mit seinem Pkw. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Weiter ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss von Alkohol/ Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,78 Promille, ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamine. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Damme - Heckenbrand

Am 29.11.2025, gegen 16:17 Uhr, ist es in Damme in der Straße Am Schwertberge zu einem Heckenbrand gekommen. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene FFW Damme gelöscht werden. Es entstand kein Personenschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 08:39

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl Am Freitag, den 28.11.25, in der Zeit von 15:30 Uhr - 16:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person in der Diepholzer Straße im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts die Geldbörse einer 65-jährigen Frau aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen. Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 08:12

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldb) - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag, den 28.11.2025, gegen 16:40 Uhr, befuhren eine 34-jährige Pkw-Führerin aus Friesoythe und eine 22-jährige Pkw-Führerin aus Bösel in genannter Reihenfolge die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als die 34-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, nahm die ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 07:01

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 28./29.11.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Versuchter Einbruchdiebstahl- In der Nacht vom 27.11.2025 auf den 28.11.2025 versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße, 26169 Friesoythe, einen Schuppen aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Es entstand geringer Sachschaden an der Tür zum Schuppen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491/9339-0) Friesoythe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren