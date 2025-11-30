Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus Vechta mit seinem Kleinkraftrad den Falkenweg in Vechta, obwohl er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 26.11.25, gegen 17:00 Uhr, bis Samstag, den 29.11.25, 13:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lüscher Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 02:20 Uhr, befuhr ein 33- jähriger Visbeker mit seinem Pkw die Buchholzstraße in Vechta. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer Alkohol konsumiert haben könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Lohner die Brandstraße mit seinem Pkw. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Weiter ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss von Alkohol/ Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,78 Promille, ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamine. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Damme - Heckenbrand

Am 29.11.2025, gegen 16:17 Uhr, ist es in Damme in der Straße Am Schwertberge zu einem Heckenbrand gekommen. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene FFW Damme gelöscht werden. Es entstand kein Personenschaden.

