Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 30.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 28.11.2025 gegen 18:55 Uhr befuhren eine 35-jährige Essenerin und ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in die "Alte Heerstraße" in Löningen in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Hausnummer 10 kommt es zum Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel. Es entsteht Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 1000 Euro. Der/die unbekannte Beteiligte/r entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter 05432/803840 mit der Polizei in Löningen in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 29.11.2025 um 23:05 Uhr kam es in Garrel im Kreuzungsbereich "An der Höhe" und "Cloppenburger Straße" zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Cloppenburger befuhr die Cloppenburger Straße ortsauswärts und beabsichtigte die Straße "An der Höhe" zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden bevorrechtigten PKW einer 49-jährigen aus Garrel, welche die Straße "An der Höhe" ortsauswärts befuhr Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 22.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.A. Lingnau, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

