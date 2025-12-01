PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Einbruch in Golfclub

In der Zeit zwischen Samstag, 29. November 2025 18:30 Uhr bis Sonntag, 30. November 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Golfclubs in der Straße Mühlenweg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wintergarten und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten unter anderem Geldkassetten. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Wohnung

In der Zeit zwischen Samstag, 29. November 2025 14:00 Uhr bis Sonntag, 30. November 2025 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Stedingsmühler Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. In der selben Zeit begaben sich Täter zudem in eine Dachgeschosswohnung im selben Wohnkomplex. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

