Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Wohnung

Am Sonntag, 30. November 2025 in der Zeit zwischen 06:00 Uhr bis 11:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Am Tennisplatz und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Samstag, 29. November 2025 gegen 22:40 Uhr die Glasscheibe des Touchscreens des Geldautomaten einer Bank in der Große Straße ein. Es entstand ein Schaden von rund 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

