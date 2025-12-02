Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch in Wohnung Am Sonntag, 30. November 2025 in der Zeit zwischen 06:00 Uhr bis 11:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Am Tennisplatz und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. Vechta - ...

