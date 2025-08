LPI-J: E-Bike gefunden

Pfiffelbach (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es auf einem Parkplatz in Pfiffelbach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw Audi. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug gegen 23:15 Uhr vom seinem Besitzer auf einem Parkplatz abgestellt, um eine Veranstaltung in der Umgebung zu besuchen. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das vordere Kennzeichen fehlte und ...

mehr