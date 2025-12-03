Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Dienstag, den 02.12.2025, befuhr eine 51-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg gegen16:25 Uhr die Cappelner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Auf Höhe der Einmündung Schützenstraße fuhr unvermittelt eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg vom Radweg auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500,- EUR.

Cloppenburg - Holzunterstand gerät in Brand

Am Dienstag, den 02.12.2025, geriet gegen 07:15 Uhr ein Holzunterstand auf einem Grundstück an der Sperlingstraße in Brand. Im Holzunterstand lagerte zu diesem Zeitpunkt Brennholz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit ca. 35 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung an. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 02.12.2025, wurde ein 43-jähriger PKW-Führer aus Cappeln gegen 14:25 Uhr am Pingel Anton einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf eine Beeinflussung durch THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Garrel - Täuschungsversuch bei Verkehrskontrolle

Am Dienstag, den 02.12.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 12:05 Uhr einen 56-jährigen PKW-Führer aus Garrel in der Allerstraße. Hierbei stellte sich heraus, dass am PKW Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht waren. Dies sollte darüber hinwegtäuschen, dass der PKW weder zugelassen noch versichert war. Weiterhin konnte der Verdacht begründet werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Urinabgabe im Rahmen eines Vortests versuchte der 56-jährige, die abgegebene Probe mittels Wasser und Speichel zu manipulieren. Es folgten die Anordnung einer Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Garrel - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 02.12.2025, befuhr ein 33-jähriger PKW-Führer aus Leipzig gegen 14:10 Uhr die Großenknetener Straße und beabsichtigte von dieser nach links in die Südstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen überholenden 73-jährigen PKW-Führer aus Hatten. Im Zuge des Zusammenstoßes wurde die 65-jährige Beifahrerin des Hatteners sowie der 33-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000,- EUR. Diese mussten abgeschleppt werden.

Garrel - PKW-Diebstähle in unmittelbarer Nähe / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 03.12.2025, in der Zeit von 01:30 Uhr bis 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei PKW in der Gemeinde Garrel. Die Tatorte lagen auf Grundstücken in der Annenstraße und in der Straße Möhlenkamp. In der Annenstraße wurde ein schwarzer Dodge Ram (Geländewagen) entwendet. In der Straße Möhlenkamp sahen es die Täter auf einen blauen Audi A6 Avant ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Anwohnerinnen und Anwohner werden zudem gebeten, vorhandene Videoüberwachungstechnik auf Besonderheiten im Tatzeitraum zu überprüfen.

